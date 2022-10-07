В Туринском районе медучреждение не выплатило вовремя 6 млн рублей по исполненным госконтрактам

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Прокуратура Свердловской области добилась погашения задолженности учреждения здравоохранения Туринского района перед предпринимателями. Общая сумма долга по исполненным государственным контрактам составляла более 6 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ведомства.



Наличие долга было выявлено в ходе проверки законодательства о закупках в части оплаты поставленных товаров (работ, услуг) в рамках исполнения госконтрактов. Специалисты надзорного ведомства установили, что на момент прокурорской проверки у медицинского учреждения имелись непогашенные долги за поставки лекарственных средств, медицинских изделий, иных препаратов и изделий, используемых в медицинских целях, перед субъектами малого предпринимательства. При этом поставщики выполнили свои обязательства в срок.



Руководителю учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона. Задолженность погашена в полном объеме.