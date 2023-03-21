Центр «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге погасил долги перед предпринимателями в размере 9,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга в ходе проверки обнаружила у бюджетного учреждения «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» нарушения в исполнении закона о закупках. Сумма задолженности перед предпринимателями составила 9 млн 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области



Установлено, что в период с декабря 2022 по январь 2023 года организация заключила государственные и муниципальные контракты на поставку медицинского оборудования и препаратов с субъектами малого предпринимательства. Однако учреждение не полностью оплатило поставку медоборудования и препаратов.



Прокуратура потребовала от руководителя центра устранить выявленные нарушения. В результате задолженность была погашена в полном объеме.