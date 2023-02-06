В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ГКБ № 14 погасила долги по исполненным контрактам на сумму более 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга провела проверку исполнения государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 14» законодательства о закупках в части оплаты поставленных товаров (работ, услуг). Об этом сообщает пресс-служба местного ведомства.
Установлено, что учреждение здравоохранения должно было произвести оплату в размере 16 млн 600 тыс. руб. за медицинское оборудование и лекарства, приобретенные по исполненному государственному контракту субъектами предпринимательской деятельности.
Так, наступил срок оплаты по контрактам, но деньги местным предпринимателям больница не перечислила, уточняют в прокуратуре.
В связи с этим руководитель ГКБ № 14 должен был устранить все нарушения закона. В результате предпринятых мер задолженность перед предпринимателями погашена в полном объеме.
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