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Вчера, 16:41

В Каменске-Уральском больница погасила долги по контрактам на сумму более 10 млн рублей после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Свердловская прокуратура выявила нарушения у «Детской городской больницы» Каменска-Уральского по выполненным контрактам из-за неоплаченных поставленных товаров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Просроченная задолженность по оплате по исполненным поставкам превысила 10 млн руб. Так, в сумму государственных контрактов вошли лекарства, медицинские изделия и другие препараты и изделия.

Однако, когда наступил срок оплаты перед субъектами предпринимательской деятельности, больница не перечислила деньги за предоставленные товары. В результате в отношении исполняющего обязанности главного врача было внесено представление об устранении нарушений закона.

На сегодняшний день задолженность погашена в полном объеме.

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