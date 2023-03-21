В Каменске-Уральском больница погасила долги по контрактам на сумму более 10 млн рублей после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Свердловская прокуратура выявила нарушения у «Детской городской больницы» Каменска-Уральского по выполненным контрактам из-за неоплаченных поставленных товаров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Просроченная задолженность по оплате по исполненным поставкам превысила 10 млн руб. Так, в сумму государственных контрактов вошли лекарства, медицинские изделия и другие препараты и изделия.
Однако, когда наступил срок оплаты перед субъектами предпринимательской деятельности, больница не перечислила деньги за предоставленные товары. В результате в отношении исполняющего обязанности главного врача было внесено представление об устранении нарушений закона.
На сегодняшний день задолженность погашена в полном объеме.
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга провела проверку исполнения ...06.02.2023 В Туринском районе медучреждение не выплатило вовремя 6 млн рублей по исполненным госконтрактам
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Прокуратура Свердловской области добилась погашения задолженности учреждения ...28.04.2021 Центральная городская клиническая больница № 6 в Екатеринбурге задолжала предпринимателям более 12 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. В Екатеринбурге Центральная городская клиническая больница № 6 по требованию ...26.08.2020 В Каслях руководство районной больницы не рассчитывалось с предпринимателями по контрактам на 4,4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 26.08.2020. Районная больница города Касли не выплачивала долги по исполненными госконтрактам 35 ...06.06.2018 В Челябинской области горбольница № 3 Копейска задолжала по муниципальным контрактам 1,3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 06.06.2018. Прокуратура Челябинской области выявила нарушения требований бюджетного законодательства ...