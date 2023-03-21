В Каменске-Уральском больница погасила долги по контрактам на сумму более 10 млн рублей после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Свердловская прокуратура выявила нарушения у «Детской городской больницы» Каменска-Уральского по выполненным контрактам из-за неоплаченных поставленных товаров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Просроченная задолженность по оплате по исполненным поставкам превысила 10 млн руб. Так, в сумму государственных контрактов вошли лекарства, медицинские изделия и другие препараты и изделия.



Однако, когда наступил срок оплаты перед субъектами предпринимательской деятельности, больница не перечислила деньги за предоставленные товары. В результате в отношении исполняющего обязанности главного врача было внесено представление об устранении нарушений закона.



На сегодняшний день задолженность погашена в полном объеме.