Прокуратура вынудила учреждение здравоохранения Североуральска погасить долги по контрактам на 31 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Учреждение здравоохранения Североуральска накопило перед поставщиками лекарств, медицинских изделий и услуг долги по контрактам на сумму свыше 31 млн руб. После вмешательства городской прокуратуры задолженности были погашены в полном объеме.



«Установлено, что у учреждения здравоохранения образовалась задолженность по исполненным контрактам на приобретение лекарственных средств, медицинских изделий, а также по договорам на выполнение работ и оказание услуг по содержанию имущества перед субъектами предпринимательской деятельности на общую сумму свыше 31 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство направило главврачу учреждения представление об устранении нарушений законодательства, после чего все задолженности были погашены.