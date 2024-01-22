Прокуратура вынудила учреждение здравоохранения Североуральска погасить долги по контрактам на 31 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Прокуратура Талицкого района в ходе проверки установила, что Талицкая центральная ...21.03.2023 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ГКБ № 14 погасила долги по исполненным контрактам на сумму более 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга провела проверку исполнения ...06.02.2023 В Туринском районе медучреждение не выплатило вовремя 6 млн рублей по исполненным госконтрактам
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Прокуратура Свердловской области добилась погашения задолженности учреждения ...13.11.2020 Свердловское ГБУ «Фармация» после вмешательства прокуратуры погасило задолженность по оплате лекарств на 14 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) Свердловской области «Фармация» после ...28.03.2016 В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашены долги по госконтрактам на 8,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2016. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по ...