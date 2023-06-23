В Екатеринбурге ЦГКБ № 24 после вмешательства прокуратуры закрыла долг перед поставщиками в размере 42 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Прокуратура Талицкого района в ходе проверки установила, что Талицкая центральная ...21.03.2023 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ГКБ № 14 погасила долги по исполненным контрактам на сумму более 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга провела проверку исполнения ...03.10.2022 Свердловский МУП после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 49 работниками
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. В Пышминском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по ...17.02.2022 После вмешательства прокуратуры работникам «Птицефабрики «Артемовская» была выплачена задолженность по зарплате на сумму 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. Сотрудники Артемовской городской прокуратуры провели проверку соблюдения трудового ...28.04.2021 Центральная городская клиническая больница № 6 в Екатеринбурге задолжала предпринимателям более 12 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. В Екатеринбурге Центральная городская клиническая больница № 6 по требованию ...