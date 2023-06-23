В Екатеринбурге ЦГКБ № 24 после вмешательства прокуратуры закрыла долг перед поставщиками в размере 42 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В Екатеринбурге Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) № 24 после вмешательства прокуратуры закрыла задолженность перед поставщиками медикаментов и реагентов на сумму более 42 млн руб. Главному врачу было внесено представление об устранении выявленных нарушении закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Задолженность медицинского учреждения была выявлена в ходе проверки специалистами прокуратуры Чкаловского района города Екатеринбурга соблюдения ЦГКБ № 24 законодательства о закупках в части оплаты поставленных товаров (работ, услуг). Стоит добавить, что все поставщики товаров своевременно исполнили свои обязательства перед медицинским учреждением.