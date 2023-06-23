УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:57

В Екатеринбурге ЦГКБ № 24 после вмешательства прокуратуры закрыла долг перед поставщиками в размере 42 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В Екатеринбурге Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) № 24 после вмешательства прокуратуры закрыла задолженность перед поставщиками медикаментов и реагентов на сумму более 42 млн руб. Главному врачу было внесено представление об устранении выявленных нарушении закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Задолженность медицинского учреждения была выявлена в ходе проверки специалистами прокуратуры Чкаловского района города Екатеринбурга соблюдения ЦГКБ № 24 законодательства о закупках в части оплаты поставленных товаров (работ, услуг). Стоит добавить, что все поставщики товаров своевременно исполнили свои обязательства перед медицинским учреждением.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.06.2023 Талицкая центральная больница после вмешательства прокуратуры погасила свыше 16 млн рублей долга по госконтрактам

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Прокуратура Талицкого района в ходе проверки установила, что Талицкая центральная ...

21.03.2023 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ГКБ № 14 погасила долги по исполненным контрактам на сумму более 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга провела проверку исполнения ...

03.10.2022 Свердловский МУП после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 49 работниками

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. В Пышминском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по ...

17.02.2022 После вмешательства прокуратуры работникам «Птицефабрики «Артемовская» была выплачена задолженность по зарплате на сумму 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. Сотрудники Артемовской городской прокуратуры провели проверку соблюдения трудового ...

28.04.2021 Центральная городская клиническая больница № 6 в Екатеринбурге задолжала предпринимателям более 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. В Екатеринбурге Центральная городская клиническая больница № 6 по требованию ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18