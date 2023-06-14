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Вчера, 16:04

Житель Екатеринбурга перевел лжеработникам Центробанка более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге местный житель 1953 года рождения, работающий слесарем на одном из уральских предприятий, обратился в полицию и сообщил, что мошенники убедили его перевести на их счета порядка 3,5 млн руб.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, сначала мужчине позвонил лжеработник ЦБ РФ и рассказал, что на него оформлены девять кредитов и у него пытаются похитить личные средства. Потерпевшему рекомендовали перевести средства на счет регулятора. Так, пострадавший взял кредит на сумму 1 млн 050 тыс. руб. и 2 млн 400 тыс. руб. личных средств и перевел все деньги на указанные «безопасные» счета.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы раскрыть данное преступление.

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