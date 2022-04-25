На Южном Урале спрос на покупку земельных участков за месяц снизился на 13%

УрБК, Челябинск, 23.06.2023. В Челябинской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года составила 330 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 3%, за год — на 10%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
При этом средняя стоимость сотки земли составила 28 тыс. руб. За месяц этот показатель также увеличился на 3%, за год — на 10%.
Что касается спроса на покупку земельных участков, на Южном Урале этот показатель за месяц снизился на 13%, а за год — вырос на 16%.
Предложение земельных участков в регионе, в свою очередь, снизилось. За месяц этот показатель сократился на 3%, за год — на 5%.
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...25.04.2022 На Южном Урале средняя цена краткосрочной аренды загородного жилья за год выросла на 7%
УрБК, Челябинск, 25.04.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле 2022 года вырос на ...30.07.2021 В Свердловской области спрос на покупку земельных участков под ИЖС во II квартале вырос на 22%
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Свердловской области спрос на приобретение земельных участков под индивидуальное ...07.05.2021 Спрос на покупку земельных участков в на Южном Урале за год вырос на 22%
УрБК, Челябинск, 07.05.2021. Спрос на покупку земельных участков в Челябинской области (число запрошенных контактов ...28.04.2021 Спрос на покупку земельных участков в Свердловской области за год вырос на 20%
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Спрос на покупку земельных участков в Свердловской области (число запрошенных контактов ...