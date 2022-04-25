На Южном Урале спрос на покупку земельных участков за месяц снизился на 13%

УрБК, Челябинск, 23.06.2023. В Челябинской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года составила 330 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 3%, за год — на 10%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



При этом средняя стоимость сотки земли составила 28 тыс. руб. За месяц этот показатель также увеличился на 3%, за год — на 10%.



Что касается спроса на покупку земельных участков, на Южном Урале этот показатель за месяц снизился на 13%, а за год — вырос на 16%.



Предложение земельных участков в регионе, в свою очередь, снизилось. За месяц этот показатель сократился на 3%, за год — на 5%.