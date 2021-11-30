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Вчера, 14:27

Объем проблемной задолженности по кредитным картам в РФ обновил исторический максимум

УрБК, Москва, 23.06.2023. Объем проблемной задолженности по кредитным картам в России в мае обновил исторический максимум и составил 225 млрд руб. Также этот показатель достиг 12% от портфеля, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных БКИ «Скоринг Бюро».

По итогам мая банки выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд руб. Это практически совпадает с показателями апреля (2,1 млн карт на 194,08 млрд руб.). При этом портфель сегмента достиг 1,872 трлн руб., что на 3,4% превышает уровень предыдущего месяца.

Помимо этого, объем просроченной задолженности по кредитным картам за май вырос более чем на 9%, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента.

Согласно данным БКИ, в количественном выражении просрочено почти 6% всех выданных кредитных карт, что стало максимумом с октября 2022 года.

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