Объем проблемной задолженности по кредитным картам в РФ обновил исторический максимум

УрБК, Москва, 23.06.2023. Объем проблемной задолженности по кредитным картам в России в мае обновил исторический максимум и составил 225 млрд руб. Также этот показатель достиг 12% от портфеля, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных БКИ «Скоринг Бюро».



По итогам мая банки выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд руб. Это практически совпадает с показателями апреля (2,1 млн карт на 194,08 млрд руб.). При этом портфель сегмента достиг 1,872 трлн руб., что на 3,4% превышает уровень предыдущего месяца.



Помимо этого, объем просроченной задолженности по кредитным картам за май вырос более чем на 9%, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента.



Согласно данным БКИ, в количественном выражении просрочено почти 6% всех выданных кредитных карт, что стало максимумом с октября 2022 года.