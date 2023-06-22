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Вчера, 11:41

В Свердловской области спрос на покупку земельных участков за год вырос на 18%

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года составила 390 тыс. руб. За месяц этот показатель не изменился, за год — вырос на 8%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом средняя стоимость сотки земли составила 33 тыс. руб. За месяц этот показатель также не изменился, за год — увеличился на 8%.

Что касается спроса на покупку земельных участков, на Среднем Урале этот показатель за месяц не изменился, а за год — вырос на 18%.

Предложение земельных участков в регионе, в свою очередь, снизилось. И за месяц, и за год этот показатель сократился на 2%.

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