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Вчера, 11:22

Первый в этом году рейс компании «Уральские авиалинии» прибыл в аэропорт «Иссык-Куль» из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Первый в этом году рейс «Уральских авиалиний» прибыл в международный аэропорт «Иссык-Куль» из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Прямые рейсы из Екатеринбурга в Тамчы выполняются два раза в неделю по четвергам. Из Домодедово улететь к озеру Иссык-Куль можно ежедневно», — говорится в сообщении на сайте компании.

Билеты можно приобрести на сайте, в официальном приложении компании или в авиакассах.

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