Авиасообщение между Екатеринбургом и Иссык-Кулем могут возобновить в июне

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Киргизия планирует нарастить поставки плодоовощной продукции в Свердловскую область. ...04.03.2025 Киргизия предложила возобновить авиасообщение между Екатеринбургом и Иссык-Кулем
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Киргизия предложила восстановить прямое авиасообщение между Екатеринбургом и ...23.06.2023 Первый в этом году рейс компании «Уральские авиалинии» прибыл в аэропорт «Иссык-Куль» из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Первый в этом году рейс «Уральских авиалиний» прибыл в международный аэропорт ...03.05.2023 «Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга до озера Иссык-Куль в Киргизии
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» на летний период запустит прямые рейсы из Екатеринбурга ...04.03.2019 Открылось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Калугой
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2019. Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Калугой открылось 2 марта, сообщает ...