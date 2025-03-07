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Вчера, 17:45

Авиасообщение между Екатеринбургом и Иссык-Кулем могут возобновить в июне

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Прерванное три года назад прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Иссык-Кулем могут возобновить. Переговоры об этом пройдут в апреле на международной туристской выставке «Лето-2025» в столице Урала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева.

По словам М. Мальцева, авиасообщение свяжет Екатеринбург и курорт Тамчы в северном Иссык-Куле. Запуск рейсов ожидается в июне.

Отметим, что озеро Иссык-Куль, являющееся главной здравницей Киргизии, ежегодно посещают более 1 млн гостей, в основном из России Казахстана и Узбекистана.
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