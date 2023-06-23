Киргизия предложила возобновить авиасообщение между Екатеринбургом и Иссык-Кулем

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Первый в этом году рейс «Уральских авиалиний» прибыл в международный аэропорт ...03.05.2023 «Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга до озера Иссык-Куль в Киргизии
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» на летний период запустит прямые рейсы из Екатеринбурга ...17.02.2022 В Екатеринбурге презентовали туристические возможности Кыргызстана
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. В Екатеринбурге состоялась встреча представителей регионального турбизнеса с ...04.03.2019 Открылось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Калугой
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2019. Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Калугой открылось 2 марта, сообщает ...17.08.2017 Прямое авиасообщение между Минском и Екатеринбургом может быть восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о своем намерении продвигать решение ...