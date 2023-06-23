Киргизия предложила возобновить авиасообщение между Екатеринбургом и Иссык-Кулем

Первый в этом году рейс компании «Уральские авиалинии» прибыл в аэропорт «Иссык-Куль» из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Первый в этом году рейс «Уральских авиалиний» прибыл в международный аэропорт ...