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Киргизия предложила возобновить авиасообщение между Екатеринбургом и Иссык-Кулем

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Киргизия предложила восстановить прямое авиасообщение между Екатеринбургом и международным аэропортом Иссык-Куль. Такое заявление сделал первый заместитель председателя киргизского правительства Данияр Амангельдиев на встрече в Бишкеке с заместителем губернатора Свердловской области Василием Козловым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Киргизии.

Речь идет о восстановлении рейсов Екатеринбург — Тамчи (Иссык-Куль), прерванных три года назад. Открытие этого маршрута, как ожидается, приведет к увеличению туристических потоков между регионами.

Василий Козлов в ходе переговоров подчеркнул заинтересованность Свердловской области в сотрудничестве с Киргизией и готовность вкладывать инвестиции в проекты Кыргызстана. Со своей стороны, Данияр Амангельдиев указал, что республика намерена стать партнером выставки «Лето-2025» в Екатеринбурге и пригласил жителей Урала воспользоваться курортными возможностями Киргизии.
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