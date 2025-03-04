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Киргизия увеличит поставки плодоовощной продукции в Свердловскую область

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Киргизия планирует нарастить поставки плодоовощной продукции в Свердловскую область. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров уральской делегации и Ассоциации развития агропромышленного комплекса Киргизии.

«Первыми итогами встречи стали предварительные договоренности о поставках консервированных и свежих томатов, кукурузы в початках, лука, моркови, тыквы, а также яблок и клубники. Свердловским предпринимателям интересно поставлять и киргизские деликатесы, включая мясо яка и форель», — сообщает региональный департамент информполитики.

Стоит напомнить, что в марте Киргизия предложила восстановить прямое авиасообщение между Екатеринбургом и международным аэропортом Иссык-Куль. Такое заявление сделал первый заместитель председателя киргизского правительства Данияр Амангельдиев на встрече в Бишкеке с заместителем губернатора Свердловской области Василием Козловым. Речь идет о восстановлении рейсов Екатеринбург — Тамчи (Иссык-Куль), прерванных три года назад. Открытие этого маршрута, как ожидается, приведет к увеличению туристических потоков между регионами.
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