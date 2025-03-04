Киргизия увеличит поставки плодоовощной продукции в Свердловскую область

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Киргизия предложила восстановить прямое авиасообщение между Екатеринбургом и ...23.06.2023 Первый в этом году рейс компании «Уральские авиалинии» прибыл в аэропорт «Иссык-Куль» из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Первый в этом году рейс «Уральских авиалиний» прибыл в международный аэропорт ...03.05.2023 «Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга до озера Иссык-Куль в Киргизии
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» на летний период запустит прямые рейсы из Екатеринбурга ...19.01.2021 Импорт плодоовощной продукции из Китая в Свердловскую область сократился в 2020 году на 90%
Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в прошлом году объем импорта плодоовощной продукции из Китая в ...17.08.2017 Прямое авиасообщение между Минском и Екатеринбургом может быть восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о своем намерении продвигать решение ...