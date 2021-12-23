«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга до озера Иссык-Куль в Киргизии

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» на летний период запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Тамчы (международный аэропорт «Иссык-Куль», Киргизия). Самолеты будут курсировать по маршруту в понедельник и пятницу с 19 июня по 15 сентября, сообщается в Telegram-канале перевозчика.
Вылет из Екатеринбурга по понедельникам будет осуществляться в 14.00. Вылет из Тамчы — в 19.00. По пятницам самолеты из Кольцово будут вылетать в 08.20. Обратный рейс из Тамчы — в 13.20. Время в пути составит чуть более трех часов.
Стоимость билетов начинается от 15,4 тыс. руб., приобрести их можно на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении или в авиакассах.
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