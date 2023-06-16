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Вчера, 09:43

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,38%

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 по 19 июня выросли на 0,38% и составили 62,32 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,05%, до 47,47 руб. Бензин АИ-95 — на 0,05%, до 51,11 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 59,38 руб.

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