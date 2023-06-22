Официальный курс доллара США снизился на 63 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 23.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 июня 2023 года. Курс долл. США снизился на 63,90 коп., до 83,60 руб., евро — на 5,84 коп., до 91,94 руб.