Официальные курсы доллара США и евро снизились на 7 коп.

УрБК, Москва, 07.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2023 года. Курс долл. США снизился на 7,92 коп., до 81,25 руб., евро — на 7,99 коп., до 86,95 руб.
УрБК, Москва, 06.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро вырос на 52 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2023 года. Курс долл. США ...01.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро снизился на 1 коп.
УрБК, Москва, 01.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2023 года. Курс долл. США ...11.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 75 коп.
УрБК, Москва, 11.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 мая 2023 года. Курс долл. США ...