Официальные курсы доллара США и евро снизились на 7 коп.

УрБК, Москва, 07.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2023 года. Курс долл. США снизился на 7,92 коп., до 81,25 руб., евро — на 7,99 коп., до 86,95 руб.