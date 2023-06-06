В Екатеринбурге сотрудник Федеральной пробирной палаты отдал лжесиловикам более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге сотрудник межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу (УрФО) рассказал полиции, что мошенники убедили его перевести 3 млн 350 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба городского УМВД России, потерпевшему позвонил незнакомец и сказал, что он является дознавателем МВД. Он сообщил, что на имя мужчины пытаются взять кредит. Затем с екатеринбуржцем связалась лжепредставитель ЦБ РФ и пояснила, что нужно дать сведения обо всех банковских счетах и денежных средствах на них. Далее гражданину посоветовали снять деньги и отправить их якобы на счета регулятора. Мужчина так и сделал и перевел 1,6 млн руб. мошенникам. Также ему рекомендовали взять «дублирующий» кредит. В результате дополнительно он перевел заемные деньги на указанные ему счета.
В настоящее время по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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