В Челябинске средняя ставка аренды «однушек» за год выросла более чем на треть

УрБК, Челябинск, 22.06.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в июне 2023 года составила 17,4 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 10%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



В то же время за полгода ставка аренды «однушек» в Челябинске выросла на 14%, а за год — на 34%.



Отметим, что Челябинск попал в число городов РФ с самой сильной динамикой роста средней цены аренды однокомнатных квартир за год. Сильнее этот показатель вырос только в Кирове (+60%) и Владивостоке (+46%).



По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, заметный рост ставок аренды объясняется снижением числа новых объявлений, поступающих на рынок.



«Это связано с оживлением в смежных сегментах (в продаже вторички и новостроек). Те собственники, которые на протяжении осени и зимы сдавали квартиры на фоне общей неопределенности (зачастую по ставкам чуть ниже рынка), стали выходить на сделки купли-продажи. А новых арендодателей сейчас меньше, чем в прошлом году», — отмечает он.