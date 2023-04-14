В Челябинске средняя ставка аренды «однушек» за год выросла более чем на треть

УрБК, Челябинск, 22.06.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в июне 2023 года составила 17,4 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 10%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
В то же время за полгода ставка аренды «однушек» в Челябинске выросла на 14%, а за год — на 34%.
Отметим, что Челябинск попал в число городов РФ с самой сильной динамикой роста средней цены аренды однокомнатных квартир за год. Сильнее этот показатель вырос только в Кирове (+60%) и Владивостоке (+46%).
По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, заметный рост ставок аренды объясняется снижением числа новых объявлений, поступающих на рынок.
«Это связано с оживлением в смежных сегментах (в продаже вторички и новостроек). Те собственники, которые на протяжении осени и зимы сдавали квартиры на фоне общей неопределенности (зачастую по ставкам чуть ниже рынка), стали выходить на сделки купли-продажи. А новых арендодателей сейчас меньше, чем в прошлом году», — отмечает он.
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