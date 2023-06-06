Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 7 коп.

УрБК, Москва, 22.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,31 коп., до 84,24 руб., евро снизился на 7,31 коп., до 92,00 руб.
УрБК, Москва, 06.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро вырос на 52 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2023 года. Курс долл. США ...01.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро снизился на 1 коп.
УрБК, Москва, 01.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2023 года. Курс долл. США ...26.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 мая 2023 года. Курс долл. США ...