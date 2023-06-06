Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 7 коп.

УрБК, Москва, 22.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,31 коп., до 84,24 руб., евро снизился на 7,31 коп., до 92,00 руб.