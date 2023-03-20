Средняя стоимость аренды «однушки» в Екатеринбурге за год выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в июне 2023 года составила 22,1 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 2%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Кроме того, за полгода стоимость аренды «однушек» в Екатеринбурге также выросла на 2%. За год этот показатель увеличился на 16%.



Согласно исследованию, сильнее всего аренда за год подорожала в Кирове (+60%), Владивостоке (+46%), Челябинске (+34%), Кемерово (+23%) и Перми (+20%).