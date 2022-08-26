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Вчера, 17:42

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты по строительству школы и двух детсадов на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил схемы строящегося жилого комплекса в микрорайоне Уктус. В том числе — общеобразовательного учреждения и двух детских садов.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, школа на 1 тыс. 500 мест и два детсада на 350 мест каждый будут расположены в районе улицы Щербакова. Кроме того, продолжатся восстановительные работы зоны вблизи Нижне-Исетского пруда для создания единого водно-зеленого каркаса города.

Добавим, что к осени на Уктусе благоустроят участок набережной Исети площадью 22 тыс. 500 кв. м. — от улицы Академика Павлова до улицы Лыжников.

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