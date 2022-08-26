Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты по строительству школы и двух детсадов на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил схемы строящегося жилого комплекса в микрорайоне Уктус. В том числе — общеобразовательного учреждения и двух детских садов.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, школа на 1 тыс. 500 мест и два детсада на 350 мест каждый будут расположены в районе улицы Щербакова. Кроме того, продолжатся восстановительные работы зоны вблизи Нижне-Исетского пруда для создания единого водно-зеленого каркаса города.
Добавим, что к осени на Уктусе благоустроят участок набережной Исети площадью 22 тыс. 500 кв. м. — от улицы Академика Павлова до улицы Лыжников.
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне на заседании комиссии по вопросам ...23.05.2022 В Екатеринбурге увеличат проектную мощность двух перспективных соцучреждений
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил внести изменения в проекты планировки и ...05.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты развития набережной Исети
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...11.02.2022 В Екатеринбурге вынесут на общественное обсуждение проекты развития набережной Исети от улицы Щорса до переулка Базового
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге будут вынесены на общественные обсуждения проекты планировки и ...07.09.2021 Администрация Екатеринбурга планирует строительство двух детских садов по 350 мест
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В городскую думу Екатеринбурга внесен проект изменений правил землепользования и ...