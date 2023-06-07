В Екатеринбурге презентовали план благоустройства участка набережной Исети на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге продемонстрировали концепцию благоустройства участка набережной Исети на Уктусе — от улицы Академика Павлова до улицы Лыжников. Разработкой идеи занимался девелопер «ПИК».



Как сообщает пресс-служба городской администрации, решение об улучшении набережной единогласно было принято на совете по развитию общественных пространств уральской столицы. Также предварительно одобрил проект данного благоустройства начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.



«Эскиз подразумевает благоустройство участка набережной площадью 22 тысячи 500 квадратных метров и озеленение 16 тысяч 370 квадратных метров территории. Специалист проектного бюро Concrete Jungle Феликс Машков рассказал, что на набережной обустроят пространства для отдыха, дорожки, посадят зеленые насаждения, сделают крытую видовую площадку для проведения мероприятий, детскую игровую зону и специальные места для установки арт-объектов», — говорится в сообщении.



Планируется, что набережная будет разделена на три зоны: парк, аллею и прибрежную территорию, где будет расположен настил. Общая концепция проекта коснется истории Уктуса как поселения и места развития промышленности.



Напомним, что в Екатеринбурге специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу пролетов нового пешеходного моста на Уктусе. Пешеходный мост возведут к осени этого года.