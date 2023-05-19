В Екатеринбурге 73% квартир в новостройках продаются по акции

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге 73% квартир на первичном рынке выставлены на продажу по специальным предложениям. По этому показателю уральская столица занимает седьмое место по стране, сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».



В среднем по России по акциям продается 59% квартир. Больше всего таких предложений представлено в Рязани (85% от всего нового жилья), Ижевске (85%), Краснодаре (79%).



Обычно застройщики предлагают скидки на приобретение квартир, рассрочки на несколько месяцев и льготную ипотеку. Например, в первый год компания предлагает субсидировать кредит, чтобы процент по нему был ниже рыночного и не превышал 1%. Некоторые продавцы предлагают формат trade-in — взаимозачет стоимости старого жилья (а иногда и автомобиля клиента) в счет новой квартиры.



«Ряд девелоперов проводит стимулирующие акции, чтобы обеспечить продажу т.н. сопутствующей недвижимости, — они дарят скидочные сертификаты на покупку машино-мест, кладовых помещений, техники и мебели у партнеров, подарки за рекомендации друзьям или разрабатывают прогрессивную систему скидок при приобретении нескольких квартир», — прокомментировал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.