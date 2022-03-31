В Каменске-Уральском оштрафовали заместителя главы администрации города за нарушение норм содержания дорог

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Каменске-Уральском по результатам прокурорской проверки обнаружено нарушение требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения. В связи с этим первого заместителя главы администрации города оштрафовали на 20 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на части дорог города не было дорожной разметки, светофоров «П1», предупредительных знаков, пешеходных ограждений. Кроме того, обнаружены дорожные знаки, расположенные в несоответствующих местах.
В отношении первого заместителя главы администрации Каменск-Уральского городского округа сотрудники ведомства возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения».
По результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского обязал взыскать средства за многочисленные нарушения содержания дорог с первого заместителя главы администрации города.
Отмечается, что на данный момент постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. По требованию Серовской городской прокуратуры МП «Серовавтодор» оштрафовано на 201 тыс. ...21.02.2020 В Каменске-Уральском предпринимателя оштрафовали на 20 тыс. рублей за незаконное предоставление потребительских займов
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку соблюдения федерального ...06.02.2018 В Екатеринбурге суд оштрафовал РЖД на 200 тыс. рублей за колеи на переездах
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2018. Мировой судья судебного участка Железнодорожного района Екатеринбурга оштрафовал ОАО ...25.12.2015 В Каменске-Уральском сотрудники Роспотребнадзора оштрафованы за нарушения прав предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2015. В Каменске-Уральском сотрудники Роспотребнадзора были оштрафованы за нарушение прав ...04.09.2013 Прокуратура выявила нарушения туринской администрации при эксплуатации автомобильных дорог
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2013. Прокуратурой Туринского района проведена проверка эксплуатационного состояния ...