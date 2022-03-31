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Вчера, 16:04

В Каменске-Уральском оштрафовали заместителя главы администрации города за нарушение норм содержания дорог

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Каменске-Уральском по результатам прокурорской проверки обнаружено нарушение требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения. В связи с этим первого заместителя главы администрации города оштрафовали на 20 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на части дорог города не было дорожной разметки, светофоров «П1», предупредительных знаков, пешеходных ограждений. Кроме того, обнаружены дорожные знаки, расположенные в несоответствующих местах.

В отношении первого заместителя главы администрации Каменск-Уральского городского округа сотрудники ведомства возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения».

По результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского обязал взыскать средства за многочисленные нарушения содержания дорог с первого заместителя главы администрации города.

Отмечается, что на данный момент постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.

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