Ремонт на участке дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень продлится до 1 июля

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. На участке трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень до 1 июля будут проходить ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



В частности, «Уралуправтодор» ведет работы на участке автодороги с 13 по 18 км в сторону Тюмени. Ремонт идет с 20.00 до 07.00 часов.



«Движение осуществляется по одной полосе, а в сторону Екатеринбурга движение в штатном режиме», — говорится в сообщении.