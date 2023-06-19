В Свердловской области предупреждение о высокой пожарной опасности продлили до 22 июня

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности до 22 июня. Информация об этом опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«19-22 июня местами в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.



Напомним, что сегодня в Свердловской области также действует штормовое предупреждение.