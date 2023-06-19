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19.06.2023

ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины ускорения темпов инфляции в Свердловской области. По их мнению, такая ситуация возникла в связи с ростом потребительской активности на некоторых рынках, а также из-за повышения спроса на услуги туризма и транспорта.

«Майская погода в регионе была значительно теплее и солнечнее, чем в прошлом году, это позволило аграриям уменьшить издержки и увеличить объемы выпуска продукции. В результате годовые темпы прироста цен на огурцы снизились, а помидоры стали дешевле, чем годом ранее», — цитирует экономиста Уральского ГУ Банка России Сергея Иванова пресс-служба организации.

Напомним, что годовой темп инфляции в Свердловской области в мае ускорился до 2,7% после 2,3% в апреле.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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