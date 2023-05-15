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Вчера, 13:00

Годовая инфляция в Свердловской области в мае ускорилась до 2,73%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Инфляция на Среднем Урале в мае составила 2,73% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в апреле — 2,28%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подешевели на 2,83%, непродовольственные — на 0,36%. Услуги подорожали на 15,41%. Алкоголь за год подешевел на 1,08%.

Потребительские цены в регионе в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,53%.

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