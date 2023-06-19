В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области за первые пять месяцев 2023 года было открыто 10,3 тыс. вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика», что на 42% больше, чем за январь-май 2022 года, рассказали специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



Отметим, что в целом по России спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 22%, до 305 тыс. вакансий.



Аналитики отметили, что уровень зарплат для медиков также вырос по сравнению с прошлым годом. Так, в начале 2022 года медицинским работникам в среднем предлагали от 34 тыс. руб. до 70 тыс. руб. На текущий момент в вакансиях указан предполагаемый уровень дохода от 40 тыс. руб. до 75 тыс. руб.