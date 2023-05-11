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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 1,2%, за месяц — на 1,7%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 370 квартир в уральской столице.

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