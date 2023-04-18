«Эксперт РА»: Объем выдачи ипотеки в 2023 году в России вырастет на 2-4%

УрБК, Москва, 16.06.2023. Объем выдачи ипотеки в 2023 году вырастет на 2-4%, до 4,9-5 трлн руб. Такой прогноз выдвинула генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.



«Мы ожидаем небольшой рост объема выдач ипотечных кредитов по итогам 2023 года — в пределах 2-4%, до 4,9-5 трлн рублей, при этом значительную поддержку рынку продолжат оказывать государственные льготные программы», — цитирует ее «Прайм».



М. Чекурова отметила, что база платежспособных клиентов почти не росла в последние годы, поскольку многие граждане уже имеют кредитную нагрузку или не могут позволить себе оплатить первоначальный взнос.



По данным Банка России, в прошлом году объем выдачи ипотеки составил 4,8 трлн руб. В январе-апреле 2023 года — 1,8 трлн руб.