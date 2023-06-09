Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. По состоянию на 12 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 107 тыс. 477 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За неделю этот показатель вырос на 0,02%, за месяц — на 0,8%.
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. По состоянию на 5 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...02.06.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По состоянию на 29 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...26.05.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,7 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на 22 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...18.05.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,5 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. По состоянию на 15 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...15.05.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 106,5 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. По состоянию на 8 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...