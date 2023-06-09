Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. По состоянию на 12 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 107 тыс. 477 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,02%, за месяц — на 0,8%.