Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 10 коп.

УрБК, Москва, 16.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 июня 2023 года. Курс долл. США снизился на 36 коп., до 83,96 руб., евро — на 10 коп., до 90,97 руб.