Дорожные службы Екатеринбурга отчитались о завершении первого этапа ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта БКД

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...

Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...

Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. В Екатеринбурге завершаются подготовительные работы к началу реализации национального ...

В Екатеринбурге после 30 апреля стартует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы около школ и больниц

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. В Екатеринбурге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...