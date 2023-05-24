Дорожные службы Екатеринбурга отчитались о завершении первого этапа ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта БКД

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге специалисты дорожных служб отчитались о завершении ремонтных работ на нескольких улицах города. Реконструкция дорожного покрытия и благоустроительные работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящий момент на завершающем этапе находятся работы на участке улицы Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов). В течение месяца на участке протяженностью около полукилометра и площадью 7 тыс. кв. м. специалисты уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, выправили или заменили бордюрные камни, выполнили устройство понижений бортового камня на перекрестках и пешеходных переходах. В настоящий момент дорога готова к нанесению разметки.
Также закончены ремонтные работы на улице Машинная (от Фурманова до дома № 2 на улице Луганской) и улице Белинского (от дома № 108 до Декабристов). В ближайшее время также будут завершены ремонтные работы на следующих участках: на улице 8 Марта (от Декабристов до Отто Шмидта), на улице Репина (от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой), на улице Шейнкмана (от Челюскинцев до проспекта Ленина), на улице Летчиков (от Пехотинцев до Выездного переулка).
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