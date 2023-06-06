УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:18

Жительница Красноуфимска перечислила телефонным мошенникам более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В межмуниципальный отдел МВД России «Красноуфимский» обратилась местная жительница 1982 года рождения с заявлением о том, что неизвестные похитили у нее 320 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Было установлено, что пострадавшей позвонила неизвестная женщина, которая рассказала о попытке злоумышленников оформить на нее кредит. После этого с местной жительницей связался другой специалист. Он сказал, что ей нужно взять «зеркальный» кредит, а затем отправить деньги по указанным реквизитам. Женщина так и сделала, тогда ей прислали документы, подтверждающие погашение займа. Она отправила через терминал 250 тыс. руб. и еще 70 тыс. руб. — через банкомат.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.06.2023 В Екатеринбурге учитель гимназии перевела телефонным мошенникам более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В екатеринбургское отделение полиции 9 обратилась 57-летняя местная жительница, ...

14.04.2023 В Екатеринбурге местная жительница перечислила мошенникам почти 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В отдел полиции № 2 Кировского района Екатеринбурга обратилась женщина с заявлением о ...

22.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка отдала аферистам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В отдел полиции 14 УМВД Екатеринбурга обратилась 70-летняя местная жительница, ...

14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...

11.10.2022 У жительницы Челябинской области телефонные мошенники похитили более 1,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 11.10.2022. Жительница Челябинской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга19.05.2023Свердловское УФАС оштрафовало банк «Открытие» на 350 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства
Архив новостей
Июнь 2023 (329)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18