Жительница Красноуфимска перечислила телефонным мошенникам более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В межмуниципальный отдел МВД России «Красноуфимский» обратилась местная жительница 1982 года рождения с заявлением о том, что неизвестные похитили у нее 320 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.



Было установлено, что пострадавшей позвонила неизвестная женщина, которая рассказала о попытке злоумышленников оформить на нее кредит. После этого с местной жительницей связался другой специалист. Он сказал, что ей нужно взять «зеркальный» кредит, а затем отправить деньги по указанным реквизитам. Женщина так и сделала, тогда ей прислали документы, подтверждающие погашение займа. Она отправила через терминал 250 тыс. руб. и еще 70 тыс. руб. — через банкомат.



В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.