В Екатеринбурге мошенники обманули на 4 млн рублей экс-сотрудницу реабилитационного центра по схеме «сообщение от начальника»

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. По ее словам, неизвестные обманным путем похитили у нее порядка 4 млн руб., написав ей сообщение от имени бывшего начальника, а затем уговорив оформить «зеркальный кредит».



Как сообщает пресс-служба УМВД по городу Екатеринбургу, потерпевшей в мессенджер поступило сообщение от руководителя реабилитационного центра, где она работала воспитателем. В нем было указано, что с пострадавшей свяжется «куратор учреждения», и вопрос связан с утечкой персональных данных сотрудников. Позже неизвестный позвонил ей и сообщил, что от имени потерпевшей был оформлен кредит, а деньги переведены на счет подозреваемого в преступлении. Далее женщину убедили снять личные средства и перевести их на указанные номера счетов, а затем уговорили оформить «зеркальный» кредит и также направить деньги на «безопасные» счета. В результате этих действий потерпевшая отправила мошенникам 3,7 млн руб. личных накоплений и 111 тыс. руб. заемных средств.



В настоящий момент по факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».