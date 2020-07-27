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Вчера, 17:19

Руководство Банка России организовало в Екатеринбурге общественные консультации по денежно-кредитной политике

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Руководители Банка России, отвечающие за денежно-кредитную политику (ДКП), организовали в Екатеринбурге встречу с представителями общественных организаций, бизнеса, академического сообщества и уральских органов власти. Мероприятие в формате общественных консультаций прошло с целью обсуждения вопросов ценовой стабильности и инструментов ДКП, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

В ходе встречи было отмечено, что регулятор намерен поддерживать стабильную инфляцию, требующуюся для здорового экономического развития. Для этого с 2015 года работа ведется в режиме таргетированной инфляции: решения принимаются таким образом, чтобы поддерживать ее на уровне 4%.

«При принятии решений, выработке стратегии нам важно опираться не только на анализ и исследования, но и слушать реальные мнения региональных экспертов, бизнеса. Мы хотим получить обратную связь от общества относительно того, насколько успешно мы справлялись с целью поддерживать инфляцию вблизи 4%, какие результаты общество от этого для себя ощутило, а также лучше понять, как нам достигать этой цели в дальнейшем. Как лучше объяснить наши задачи и те решения, которые мы принимаем, и, возможно, также обсудить, насколько цель вблизи 4% по-прежнему актуальна», — отметил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин обратил внимание, что на Урале инфляция несколько лет ниже среднего показателя по стране. В первую очередь этому способствует экономическая ситуация в северных регионах: Ямале и Югре.

«Во-первых, из-за высоких логистических издержек уровень цен в этих регионах более высокий по сравнению со среднероссийским, при этом сами цены более устойчивые. Во-вторых, в регионах с высокими доходами бюджета у местных властей больше возможностей субсидирования отдельных социально-значимых услуг, что позволяет сглаживать инфляционные шоки и снижать колебания цен. Наконец, работающие вахтовым методом в северных регионах сотрудники нефтегазодобывающих предприятий, получая зарплату в этих регионах, осуществляют свои основные расходы в других», — объяснил Сергей Коровин.

Участники консультаций обсудили потребительское поведение жителей уральских регионов, инфляционные ожидания населения и бизнеса, эффективность действий Банка России по поддержанию инфляции, а также высказались о важности прозрачной и предсказуемой денежно-кредитной политики мегарегулятора. Мнения представителей общественности будут учтены при подготовке Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов.

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