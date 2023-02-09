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Вчера, 16:37

В России в мае закрылось около 200 дополнительных офисов банков

УрБК, Москва, 14.06.2023. В России в мае закрылся 191 дополнительный офис банков. Это самые высокие показатели с сентября прошлого года, рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«За май банки закрыли 191 допофис. Это — рекорд после сентября прошлого года, когда было закрыто 486 допофисов», — цитирует эксперта «Прайм».

В своих расчетах аналитик опирался на данные Центробанка. Он отметил, что тенденция сокращения количества дополнительных офисов в банковском секторе сохранится продолжительное время. Как полагает М. Осадчий, это обусловлено цифровизацией банковской сферы, переходом на удаленные каналы обслуживания, а также стремлением банков сокращать расходы.

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