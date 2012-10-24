В России в мае закрылось около 200 дополнительных офисов банков

В России в мае закрылся 191 дополнительный офис банков. Это самые высокие показатели с сентября прошлого года, рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.



«За май банки закрыли 191 допофис. Это — рекорд после сентября прошлого года, когда было закрыто 486 допофисов», — цитирует эксперта «Прайм».



В своих расчетах аналитик опирался на данные Центробанка. Он отметил, что тенденция сокращения количества дополнительных офисов в банковском секторе сохранится продолжительное время. Как полагает М. Осадчий, это обусловлено цифровизацией банковской сферы, переходом на удаленные каналы обслуживания, а также стремлением банков сокращать расходы.