В России в мае закрылось около 200 дополнительных офисов банков

В России в мае закрылся 191 дополнительный офис банков. Это самые высокие показатели с сентября прошлого года, рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
«За май банки закрыли 191 допофис. Это — рекорд после сентября прошлого года, когда было закрыто 486 допофисов», — цитирует эксперта «Прайм».
В своих расчетах аналитик опирался на данные Центробанка. Он отметил, что тенденция сокращения количества дополнительных офисов в банковском секторе сохранится продолжительное время. Как полагает М. Осадчий, это обусловлено цифровизацией банковской сферы, переходом на удаленные каналы обслуживания, а также стремлением банков сокращать расходы.
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