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22.01.2024

В IV квартале 2023 года российские банки открыли почти 680 допофисов

УрБК, Москва, 22.01.2024. По данным Банка России, в IV квартале 2023 года российские банки открыли 676 дополнительных офисов. За предшествующие девять месяцев прошлого года это число сократилось до 379. Об этом сообщает «Прайм».

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что за 2022 год число банковских офисов в России снизилось на 1 тыс. 694 единицы, за 2021 год — на 1 тыс. 703, за 2020 год — на 1 тыс. 171.

«Причем Сбербанк за указанный период сократил свои офисы до 147. Однако налицо замедление этого процесса — только за сентябрь 2022 года число сберовских допофисов снизилось на 527», — комментирует Максим Осадчий.
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