В IV квартале 2023 года российские банки открыли почти 680 допофисов

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В России в мае закрылся 191 дополнительный офис банков. Это самые высокие показатели с сентября прошлого года, ...

В России в мае закрылось около 200 дополнительных офисов банков

УрБК, Москва, 14.06.2023. В России в мае закрылся 191 дополнительный офис банков. Это самые высокие показатели с ...

Число офисов МФО в Челябинске за четыре года снизилось на треть

УрБК, Челябинск, 24.09.2021. В Челябинске по состоянию на сентябрь 2021 года работает 89 офисов микрозаймов. Это на ...

Сбербанк на 1,4 тыс. сократил число офисов для юридических лиц

Сбербанк в рамках реформы своей сети отделений уменьшил число офисов, специализирующихся на обслуживании корпоративных ...

Сбербанк на 1,4 тыс. сократил число офисов для юридических лиц

УрБК, Москва, 24.12.2015. Сбербанк в рамках реформы своей сети отделений уменьшил число офисов, специализирующихся на ...