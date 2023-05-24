В Екатеринбурге пенсионер перевел лжеполицейским 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Екатеринбурге местный житель 1953 года рождения обратился в отдел полиции № 11 УМВД города с заявлением о том, что неизвестные обманом убедили его перевести личные средства. Общая сумма ущерба составила порядка 1 млн 800 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, заявитель рассказал, что ему позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Для предотвращения кражи екатеринбуржцу посоветовали зачислить средства на «безопасный» счет на указанном банкомате. Потерпевший выполнил данные указания.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия данного преступления.