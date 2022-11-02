Узбекистан и Казахстан стали крупнейшими странами-экспортерами Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Узбекистан и Казахстан стали крупнейшими странами-экспортерами Свердловской области по итогам первых пяти месяцев 2023 года. Об этом рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП) Андрей Беседин на конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» «Логистика и ВЭД в новой системе координат».



Также в число лидеров по закупкам свердловской продукции попали Азербайджан и Китай.



«Третье место занимает Азербайджан, обойдя чуть-чуть Китай, который четыре года назад обошел США, десятилетиями являвшегося нашим торгово-экономическим партнером № 1, в том числе по титановой тематике», — отметил президент Уральской ТПП.