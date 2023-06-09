УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:18

Правительство РФ ожидает сохранение продуктовой дефляции летом и осенью

УрБК, Москва, 14.06.2023. Продуктовая дефляция в РФ сохранится летом и в начале осени текущего года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

По ее словам, в апреле 2023 года цены на продукты питания в стране снизились на 0,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае показатель сократился на 1,12%.

«Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — заявила В. Абрамченко.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.06.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле сократился на 1%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил ...

24.05.2021 В правительстве РФ отнесли Свердловскую область к числу регионов с тяжелой обстановкой по лесным пожарам

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отнесла Свердловскую ...

29.09.2015 Минсельхоз России: продовольственная инфляция к концу 2015 года составит 15%

УрБК, Москва, 29.09.2015. Цены на продукты питания в России по итогам 2015 года могут вырасти на 15%. Об этом ...

26.08.2015 В январе-июле 2015 года продукты питания в России подорожали почти на 11%

Рост цен на продукты питания в РФ за январь-июль 2015 года составил 10,6%, в то время как в ЕС продовольствие стало ...

26.08.2015 В январе-июле 2015 года продукты питания в России подорожали почти на 11%

УрБК, Москва, 26.08.2015. Рост цен на продукты питания в РФ за январь-июль 2015 года составил 10,6%, в то время как в ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга19.05.2023Свердловское УФАС оштрафовало банк «Открытие» на 350 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства
Архив новостей
Июнь 2023 (329)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18