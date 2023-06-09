Правительство РФ ожидает сохранение продуктовой дефляции летом и осенью

УрБК, Москва, 14.06.2023. Продуктовая дефляция в РФ сохранится летом и в начале осени текущего года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».
По ее словам, в апреле 2023 года цены на продукты питания в стране снизились на 0,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае показатель сократился на 1,12%.
«Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — заявила В. Абрамченко.
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