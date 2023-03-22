Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе благоустройства территории вокруг Ледовой арены

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Благоустройство прогулочной зоны рядом со строящейся в Екатеринбурге Ледовой арены начнется в 2024 году. Но сейчас рядом с ней идут работы на участке набережной, которые планируется завершить в 2023 году. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов, отвечая на вопросы горожан в газете «Вечерний Екатеринбург».
В этом году ремонт пройдет на пилотном участке от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса. Работы выполняются опережающими темпами, отметил А. Орлов.
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