Выдача дебетовых карт в УБРиР в I квартале выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил выдачи дебетовых карт. В I квартале 2023 клиенты приобрели на 15% больше карт, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



При этом по итогам I квартала 2023 активных карт стало на 46% больше, чем на конец квартала аналогичного периода прошлого года.



«Клиенты стали чаще использовать наши карты для оплаты покупок. Мы это видим по статистике транзакционной активности: объем покупок вырос на 65% в I квартале 2023 по сравнению с I кварталом 2022», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.



Помимо этого, клиенты банка стали чаще получать карты дистанционно. Так, за указанный период число доставок выросло на 155%.



Отмечается, что в I квартале УБРиР провел ряд изменений в карточном бизнесе. В частности, банк расширил линейку, добавив премиальную карту Мир Supreme, а также увеличил лимиты переводов по СБП до 500 тыс. руб.