Выдача дебетовых карт в УБРиР в I квартале выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил выдачи дебетовых карт. В I квартале 2023 клиенты приобрели на 15% больше карт, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
При этом по итогам I квартала 2023 активных карт стало на 46% больше, чем на конец квартала аналогичного периода прошлого года.
«Клиенты стали чаще использовать наши карты для оплаты покупок. Мы это видим по статистике транзакционной активности: объем покупок вырос на 65% в I квартале 2023 по сравнению с I кварталом 2022», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.
Помимо этого, клиенты банка стали чаще получать карты дистанционно. Так, за указанный период число доставок выросло на 155%.
Отмечается, что в I квартале УБРиР провел ряд изменений в карточном бизнесе. В частности, банк расширил линейку, добавив премиальную карту Мир Supreme, а также увеличил лимиты переводов по СБП до 500 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в 2022 году стали чаще ...31.01.2023 Специалисты УБРиР отмечают увеличение выдачи дебетовых карт на 60% в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В 2022 год клиенты оформили в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) больше ...10.01.2023 УБРиР расширил линейку дебетовых карт и предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У ...20.10.2022 В УБРиР на 30% выросла выдача дебетовых карт
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В январе-сентябре 2022 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на ...10.10.2022 УБРиР за год вдвое нарастил число выданных кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Число выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) кредитных карт за ...