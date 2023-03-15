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Сотрудники «Уральских авиалиний» удостоены почетного звания «Заслуженный пилот РФ»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Летный директор Сергей Глазков и начальник инспекции по безопасности полетов Роман Чебров «Уральских авиалиний» удостоены почетного звания «Заслуженный пилот Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, почетное звание вручается за 10 тыс. часов безаварийных налетов, за заслуги в освоении современной авиационной техники, а также за высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров.

Почетные знаки отличия вручил лично министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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