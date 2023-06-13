Президент России присвоил звание «Заслуженный пилот РФ» командиру авиаэскадрильи «Уральские авиалинии»

Фото предоставлены ОА "Уральские авиалинии"

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» командиру авиационной эскадрильи авиакомпании «Уральские авиалинии» Антону Суворову. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчикаСообщается, что А. Суворов посвятил авиации 27 лет, из них 22 года работает в «УА». Он совершил более 14 тыс. часов полетов и освоил управление самолетами Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ту-154 и Airbus A319/320/321.Отмечается, что под руководством А. Антонова подготовлены 35 вторых пилотов и 20 командиров воздушных судов. Он руководит эскадрильей из 54 человек, участвует в разработке нормативной документации, методических материалов и технологий для обеспечения безопасности полетов.Ранее он был награжден знаком отличия «За безаварийный налет часов» I и III степени и благодарностью Министра транспорта РФ.Указ опубликован на официальном портале РФ.