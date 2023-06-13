УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:16

Президент России присвоил звание «Заслуженный пилот РФ» командиру авиаэскадрильи «Уральские авиалинии»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» командиру авиационной эскадрильи авиакомпании «Уральские авиалинии» Антону Суворову. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика

Президент России присвоил звание «Заслуженный пилот РФ» командиру авиаэскадрильи «Уральские авиалинии»


Сообщается, что А. Суворов посвятил авиации 27 лет, из них 22 года работает в «УА». Он совершил более 14 тыс. часов полетов и освоил управление самолетами Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ту-154 и Airbus A319/320/321.

Президент России присвоил звание «Заслуженный пилот РФ» командиру авиаэскадрильи «Уральские авиалинии»


Отмечается, что под руководством А. Антонова подготовлены 35 вторых пилотов и 20 командиров воздушных судов. Он руководит эскадрильей из 54 человек, участвует в разработке нормативной документации, методических материалов и технологий для обеспечения безопасности полетов.

Ранее он был награжден знаком отличия «За безаварийный налет часов» I и III степени и благодарностью Министра транспорта РФ.

Указ опубликован на официальном портале РФ.

Фото предоставлены ОА "Уральские авиалинии"
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.06.2023 Сотрудники «Уральских авиалиний» удостоены почетного звания «Заслуженный пилот РФ»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Летный директор Сергей Глазков и начальник инспекции по безопасности полетов Роман ...

13.02.2023 Первому заместителю гендиректора «Уральских авиалиний» Кириллу Скуратову присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ»

УрБК, Москва, 13.02.2023. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта ...

16.08.2019 Пилотам аварийно севшего А321 «Уральских авиалиний» присвоены звания Героев России

УрБК, Москва, 16.08.2019. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам авиакомпании «Уральские ...

21.05.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнилось пятым Airbus A319

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2014. Сегодня авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился уже пятым авиалайнером A319 ...

14.08.2009 Сотрудники летной службы ОАО «Уральские авиалинии» награждены высшими государственными наградами Российской Федерации

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2009. Указом Президента РФ Дмитрия Медведева трем сотрудникам авиакомпании «Уральские ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (540)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.