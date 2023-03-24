IT-департамент УБРиР возглавил стипендиат MBA по управлению в сфере информтехнологий Антон Суворов

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Директором департамента развития информационных технологий Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен кандидат экономико-математических наук стипендиат MBA по управлению в сфере информационных технологий Антон Суворов.Президент банка Алексей Долгов подчеркнул, что обновление стратегии развития банка требует трансформации подходов во всех направлениях, в том числе и в области информационных технологий.«Перед новым руководителем стоит задача повышения эффективности IT-инфраструктуры и качества собственных продуктовых разработок. Потенциал и возможности «цифры» в банковской сфере велики, и нам необходимо применять лучшие практики по созданию удобных IT-сервисов», — цитирует Алексея Долгова пресс-служба УБРиР.Антон Суворов, который более 25 лет работает в IT-подразделениях российских банков, в том числе на руководящих должностях, заявил, что готов применить все свои компетенции в интересах банка.«Для банка с таким высоким проникновением digital как УБРиР первоочередная задача — задействовать этот потенциал на все 100%», — отметил Антон Суворов.Напомним, что публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР), основанное в 1990 году, — один из крупнейших универсальных банков страны. Он входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023).В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР», в 2022 году открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами».Также УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо» — сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России.Центральный банк РФ восемь лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.